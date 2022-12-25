На Западе обнаружили, что ограничения на предметы роскоши в России не работают

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Европейские журналисты с удивлением отмечают, что запретить торговые отношения снова не получается.

На Западе с удивлением обнаружили, что золото, украшения и другие предметы роскоши по-прежнему появляются в российских магазинах. Как сообщает Radiofrance, в России регулярно завозятся новые коллекции брендовых вещей, хотя санкции Евросоюза это запрещают.

Оказалось, что санкции не работают из-за многочисленных способов их обхода, основным из которых является параллельный импорт. Компании разделились на два лагеря: одни признают, что продолжают поставлять товары в Россию с «тщательным соблюдением определенных правил».

«Несмотря на политическую позицию, которой должны придерживаться западные производители под определенным давлением, многие из них по-прежнему считают, что Россия остается очень привлекательным рынком», — отметила в эфире эксперт по продажам Станислава Нажмитдинова.

Тем не менее, предметы роскоши остаются доступны для тех, кто хочет их приобрести. Единственное, что изменилось — более сложная логистика, но на самом деле в России можно найти абсолютно все товары, которые и ранее продавались в стране, заключают опрошенные специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Россия выиграла в экономической войне с Западом.