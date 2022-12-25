«Пашем с утра до ночи»: Рита Дакота ищет новое жилье

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / ritadakota 5-tv.ru

Речь идет о сумме в более 100 миллионов рублей.

Подбором нового жилья в центре Москвы занимается певица Рита Дакота. Исполнительница уже изучила несколько вариантов. Девушка состоит в отношениях с блогером Федором Белогаем больше двух лет. На общих фотографиях пара демонстрирует идиллию и взаимопонимание. Влюбленные признавались, что между ними никогда не было ссор. Они даже никогда не повышают друг на друга голос, пишет StarHit.ru.

«Нам нужно очень много места: наша спальня, отдельные спальни, где я пишу песни, а Федя — медитации, несколько санузлов, огромная детская, комната няни, комната для гостей, большая гардеробная. Минимум — 200 квадратных метров», — говорит Дакота.

Объекты риелтор подбирал, исходя из пожеланий селебрити. По ее словам, справа находится парк Горького, а слева — Воробьевы горы. Дакота отмечает, что квартиры в столице стоят дорого. В частности, речь идет о сумме в более 100 миллионов рублей.

«Для чего мы с Федей пашем с утра до ночи», — заключила Дакота.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем выгода от «умных».

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