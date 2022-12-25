«Мы все умрем»: гости шутили и танцевали в горящем ночном клубе во Владивостоке

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; 5-tv.ru

Во время поздравления одного из посетителей с днем рождения искра от бенгальского огня, предположительно, воспламенила потолок.

Пожар не остановил шумную вечеринку в ночном клубе «Unique» во Владивостоке. Пока в зале полыхал потолок, люди продолжали танцевать, судя по роликам очевидцев в соцсетях, некоторых даже развеселило происшествия — одна из девушек смеялась, повторяя фразу «Мы все умрем». Но немногим позже, когда огонь начал распространяться, публика все же забеспокоилась.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru видно, как в ходе вечеринки с днем рождения поздравляли одного из гостей. В его руках был торт со свечами, у окружающих — бенгальские огни. На видео с места событий можно разглядеть мужчину, заметившего первые всполохи. Искра от его маленького фейерверка, предположительно, отлетела к потолку и подожгла перекрытия. Но паники ЧП поначалу не вызывало.

Через некоторое время люди заволновались и потянулись к выходу. Выводить гостей из клуба организаторам вечеринки пришлось через единственный выход, из-за чего образовывались очереди. Но давки и других серьезных последствий пожара удалось избежать. Персонал с помощью огнетушителей остановил пожар, экстренные службы не вызывались. Официальных данных о причине пожара и возможных пострадавших нет.

Месяц назад возгорание в костромском заведении «Полигон» привело к смерти 13 человек. Инцидент произошел ночью 5 ноября на Никитской улице. По версии следствия, в результате конфликта один из посетителей выстрелил из ракетницы, пламя распространилось быстро, здание сгорело дотла. Эвакуационные выходы в момент ЧП были закрыты, в помещении находились 200 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте владельца «Полигона» — депутата областной думы Ихтияра Мирзоева.