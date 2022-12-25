Актриса из телесериала «Маргоша» Мария Берсенева стала мамой во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Исполнения мечты о дочери знаменитости пришлось ждать целых 20 лет. Вскоре после празднования дня рождения сына она отправилась в роддом.

Актриса Мария Берсенева, известная по роли в сериале «Маргоша», родила дочь. Счастьем своим звездная мама поделилась с поклонниками в социальных сетях. Девочка появилась на свет 22 декабря, но только сегодня, после возвращения из роддома, артистка решила публично заявить о пополнении в семье. Она разместила в блоге фото крошечных пяточек и памятную карточку с датой рождения малышки.

«Добро пожаловать домой, доченька», — подписала пост Берсенева.

Наследница актрисы родилась в полдень весом 3358 граммов и ростом 56 сантиметров. Ее появления селебрити ждала с нетерпением. Это второй ребенок Берсеневой, снова стать мамой она решилась спустя 20 лет после появления сына Никиты. 12 декабря артистка опубликовала трогательное видео в честь его дня рождения, а спустя десять дней отправилась на встречу с дочкой.

Мария Берсенева стала мамой девочки через 20 лет после рождения сына. Instagram* / berseneza

Марии Берсеневой 41 год. Старшего сына она родила в первом браке с Гурамом Кофенлу в 2002 году. Актриса тогда еще училась в ГИТИСе. Мальчик появился на свет через четыре месяца после свадьбы, а когда ему было полгода, родители развелись. В 2007-м артистка вышла замуж за кикбоксера Николая Берсенева, с которым была знакома со школы. Никита носит фамилию отчима. Но и этот союз был расторгнут в 2010-м.

Третьего избранника и отца новорожденной девочки Берсенева предпочитает скрывать от публики. С годами она пришла к принципу «счастье любит тишину». О беременности актриса тоже долгое время молчала. Только «на финишной прямой», как назвала она последние сроки, звезда решила поделиться радостью с фанатами.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса из сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова, в течение пяти лет судившаяся с экс-супругом за право воспитывать дочь, обрела свое счастье. Она заявила, что больше не одинока, опубликовав фото с новым избранником.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.