Роботы-пылесосы и «умные» колонки следят за вами: фото утекают в сеть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Richard B. Levine; 5-tv.ru

Современная, даже самая обычная техника, буквально нашпигована жучками. Любому шпиону на радость.

Что касается новогодних мечтаний, то тут без сюрпризов, самым желанным подарком по всем опросам является «умная электроника». Искусственный интеллект все увереннее входит в нашу обычную жизнь. Чаще всего, как игрушка, забава. Но страсти вокруг новых технологий кипят нешуточные.

Америка в этом году запретила продавать в Китай современные чипы и полупроводники, произведенные не только в самих Штатах, но хотя бы по американской технологии или на американском оборудовании. Подразумевается прежде всего заводы в Южной Корее и на Тайване. Планетарное столкновение разворачивается из-за микрочипов.

Все споры вокруг будущего технологий всегда упираются в то, кто контролирует эти технологии. На этой неделе роботы-пылесосы спровоцировали грандиозный скандал. Выяснилось, что одна из моделей отправляла фотографии из квартир своим разработчикам. В том числе довольно интимные кадры.

Зачем? И как узнать, шпионит ли бытовая техника за вами? Узнал Роман Польшаков.

Без камеры — уже не то. Именно эта модель робота-пылесоса по всему миру помимо мусора собирала различные фото своих хозяев, в спальне, на кухне, в гостиной, в туалете и отправляла производителю в Америку.

«Камера нужна для того чтобы, создавать план и запоминать, где был пылесос, где не был», — объяснил продавец.

И ладно бы искусственный интеллект. Живые люди пристально рассматривали все кадры. Куда их отправляли после — одному высокотехнологичному богу известно. Но факт — снимки утекли в сеть.

Джеймсу Бонду и не снилось. Современная, даже самая обычная техника, буквально нашпигована жучками. Любому шпиону на радость.

«То, что камера на ноутбуке — следит за пользователем уже никого не удивишь. Камеру можно заклеить,

но микрофон продолжить подслушивать. Телевизор, все время наблюдает, тебя слушает чайник, умная колонка, холодильники тоже придумали с камерой в камере. А по всей квартире никак не спрячешься от робота-пылесоса. И куда уходят все личные данные, которые может собирать техника? Об этом мало кто задумывается», — сказал Роман Польшаков.

Даже в ванной. Новый писк дизайна: интерактивные умные-зеркала. Как планшет, но еще и зеркало. Вещь уникальная, можно смотреть фильмы, играть, читать новости пока чистишь зубы, принять участие в онлайн-конференции или сфотографировать себя в прихожей или ванной комнате, и тут же выложить в соцсети. Даже телефон не нужен.

«Вы когда регистрируетесь, вы вводите свои данные соглашаетесь с теми или иными условиями, и как бы пользуетесь, за безопасностью следит в данном случае компания Google», — сказала основатель компании по производству умных зеркал Руслан Гнатюк.

Как следит Google — хорошо известно. Эксперты по кибербезопасности уже сбились со счета, сколько раз данные пользователей утекали за пределы компании. А это больше трех миллиардов человек по всему миру.

«Надо понимать, что большинство тех, кто эти данные ворует, ведут к американскому агентству информационной безопасности.

Я регулярно, когда про это разговариваю со студентами, студенты говорят обычно: ну а что, кому я нужен, что там про меня вообще узнавать? Есть очень маленькая вероятность, тем не менее, через 5-10 лет стать кем-то важным», — считает президент аналитической компании Игорь Ашманов.

А производители тех же телевизоров уже признавались, что отправляют данные о предпочтениях пользователей маркетинговым компаниям. Вот пример телевизора с голосовым управлением.

«Через модуль управления имеет возможность записывать все звуки в радиусе действия и передавать их и где-то хранить», — говорит руководитель сервисного центра Антон Алексеев.

Такая же система, по словам эксперта, и в умных светильниках с голосовым управлением, и в умных колонках, там сразу четыре микрофона. А такая помощница о хозяине знает, чуть ли не больше всех: когда он дома, когда ставит чайник, и о чем разговаривает на кухне.

«При этом официально считается, что голосовая колонка слушает только активирующую фразу. В реальности это неправда. Голосовая колонка слушает все, всегда и всегда передает на сервера. Что бы ни говорили производители голосовых колонок, они никогда не откажутся слушать все, потому что даже если они не шпионят, им нужно обучать голосовую колонку речи», — заявил Игорь Ашманов.

Всю информацию устройства передают по беспроводным сетям, а это потоки, к которым можно легко подключится. В интернете есть даже пособия по взлому IP-камер.

И ладно бы маркетологи и спецслужбы, к большому брату более или менее привыкли, а вот к маленькому — нет. Все чаще за вами наблюдают неизвестные никому люди, а потом вы можете получить собственный например интимный снимок и требование денег — иначе его увидят все.

«Многие предлагают зарегистрироваться на каком-то непонятном, неизвестном сервисе. Соответственно, кто контролирует, где это находится — никому не известно», — сказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Спасение есть, говорят эксперты. Надо всего лишь отказаться от всех гаджетов и уехать в лес. Но скорее всего придется просто смириться и следить за своими словами и делами. Даже в ванной комнате. Всю жизнь.