Герои нашего времени: как военные РФ повысили свой престиж после начала СВО

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

2022-й год показал, что вопреки товарно-денежным отношениям, разрухе в 90-е и беспощадного гламура в нулевые, у нас много солдат и офицеров, для которых слова «долг, честь, Родина» — не пустой звук.

Ровно 10 месяцев длится спецоперация. В ней приняли участие 250 000 военнослужащих. Из них — более 100 000 получили государственные награды. 120 — звезду героя России.

2022-й год показал, что вопреки товарно-денежным отношениям, разрухе в 90-е и беспощадного гламура в нулевые, у нас много солдат и офицеров, для которых слова «долг, честь, Родина» — не пустой звук. Военнослужащие по контракту, добровольцы, мобилизованные, бойцы Народной Милиции: все имеют равные льготы и права на государственном уровне. На психологическом важно, чтобы они чувствовали, что тыл надежен, что о них помнят и ждут. С победой. Они — настоящие герои нашего времени.

«Нам не важно — кто против, важно — кто рядом. Все мы объединены общей целью, поэтому работайте, братья. Ведь наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вечная память героям, принявшим смертельный бой. Быть воином — жить вечно», — сказал президент РФ Владимир Путин.

«Работайте братья» — фраза дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова. В 2016-м он произнес ее, окруженный боевиками, и она стала одним из символов борьбы с терроризмом, прежде всего на Кавказе.

Но в этом году ее стали применять и в спецоперации. Ведь «работа» защитников Донбасса по сути мало отличается от борьбы с терроризмом. Украинские формирования используют те же методы: обстрелы мирных Донецких кварталов, обстрелы российской приграничной территории, казни военнопленных, теракты в тылу.

Вспомним убийство журналистки Дарьи Дугиной, взрыв на Крымском мосту. Они хотят запугать нас, но лишь показали свою бесчеловечность. Хотели развалить, разыграть национальную карту, но сила России именно в ее многонациональности — это стало понятно уже в первые дни Спецоперации.

«Я — русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем трехсот национальных групп и этнических групп России просто невозможно перечислить. Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», — заявлял Путин.