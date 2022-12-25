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Как события нескольких лет привели к тому, что РФ стала говорить с Западом на разных языках?

Медовый месяц постсоветской России с Западом закончился к середине 90-х, когда «прогрессивный мир» поддержал сепаратистов на Кавказе, радикальных исламистов называли борцами за свободу. Потом бесцеремонно разбомбили Югославию, показательно осудили сербов.

Нам приходилось улыбаться, потому что мы от них зависели сильнее, чем они от нас. Но отношения становились напряженными.

Первое столкновение интересов: Грузия в 2008-м, потом Сирия в 2015-м. Россия показала, что впредь терпеть не готова.

В 2014-м грянул Майдан. Госпереворот в Киеве, который не приняли Крым и Донбасс. Тут же с пыльных полок в Вашингтоне достали подзабытые с советских времен санкции. Тогда еще, впрочем, казалось, что можно поддерживать прагматичные отношения.

В 2022-м стало ясно, что переговоры не работают, надо спасать своих. Тех, кого уничтожают за право думать и говорить по-русски. Дистанция увеличивалась. Мы и вправду стали разговаривать с западными лидерами на разных языках.

Судьбоносный сентябрь 2022-го. Референдумы в Новороссии, почти стопроцентное «за» вхождение в состав России. Четыре новых субьекта Федерации. По сути, запоздалое возвращение домой. Попытки Запада ослабить Россию завершились ее усилением. Кульминация исторической справедливости — митинг 30 сентября в самом сердце большой страны.

«Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер — она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой! Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде — сила, а значит, победа! Победа будет за нами!» — говорил президент России Владимир Путин.