Во избежание кражи данных не стоит переходить из приложения для знакомств в мессенджеры для общения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Не все преступники лично сближаются с жертвами — сегодня все чаще выманивают деньги через любовные переписки.

В декабре Верховный суд России разрешил требовать компенсации с так называемых брачных аферистов. Сейчас мошенники используют социальные сети и приложения знакомств.

Как это происходит?

Злоумышленники ищут преуспевающих и одиноких потенциальных жертв. Сначала аферист втирается в доверие к человеку, а затем у него якобы происходят непредвиденные обстоятельства финансового характера.

Однако не все преступники лично сближаются с жертвами — сегодня все чаще выманивают деньги через любовные переписки. Мошенник может попросить денег на проезд до места жительства «возлюбленного» или скинуть фишинговую ссылку на покупку билета в кино.

В сети существует много дубликантов театральных сайтов, которые созданы для криминальных схем. Злоумышленники могут заранее собирать информацию о жертве и за счет этого быстро втереться в доверие.

Что делать?

Не стоит размещать информацию о себе в интернете. Лучше закрыть свой профиль в соцсетях. Не переходите из приложений для знакомств в сторонний мессенджер для продолжения общения.

Также не следует давать свой номер телефона или домашний адрес малознакомым людям. Если вас просят выслать деньги или настойчиво выведывают личную информацию, то незамедлительно прекратите общение.