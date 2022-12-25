«Эта ваша заливная рыба!»: рецепт праздничного блюда к новогоднему столу
Для приготовления заливной рыбы можно использовать судак, минтай или форель
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; 5-tv.ru
Мало кто знает, что оно было создано за рубежом несколько веков назад.
Заливное из рыбы — это залитое студенистым наваром холодное блюдо из мяса или рыбы. Оно появилось в начале XIX века. Тогда французские кулинары переработали рецепт студня: в бульон стали добавлять желеобразующие вещества.
Поначалу заливные блюда готовились в основном из рыбы — это до сих пор считается популярным вариантом. Что понадобится для его приготовления?
- рыба (судак, минтай, форель) — 800 граммов;
- лавровый лист;
- черный перец горошком — 5 зерен;
- желатин — 20-30 граммов;
- морковь — 1-2 штуки;
- яйцо отварное — 1 штука;
- петрушка — 2-3 веточки;
- лимон по вкусу — четверть от целого.
Сначала нужно разделать рыбу на филе с кожей без костей и нарезать на порционные куски. Морковь промыть и поставить вариться на 20 минут.
Лук очистить и нарезать кольцами. Выложить в кастрюлю рыбу, лук, специи и варить лавровым листом, солью и перцем до готовности. После кипения нужно убавить огонь и варить рыбу 15 минут. Готовую не стоит держать в бульоне более получаса: она может потерять форму.
Далее желатин нужно залить водой и оставить на 30-40 минут. Если используете быстрорастворимый, то можно ограничиться 10-ю минутами.
Для желе рыбный бульон процедить и остудить до комнатной температуры. После добавить желатин и нагреть бульон. Помешивать до растворения желатина и не доводить до кипения. Полученный бульон остудить и процедить.
Далее очистить и нарезать морковь и яйцо. В глубокую тару разложить куски рыбы кожей вверх на расстоянии друг от друга и на каждый из них положить морковь, яйцо, петрушку. Залить небольшим слоем охлажденного желе и дать остыть.
Затем залить оставшимся желе более толстым слоем и поставить блюдо в холодильник до полного застывания.
Подавать рекомендуем с хреном. Приятного аппетита!