Дочь тяжелобольного Пеле опубликовала фото из больницы: «Еще одна ночь вместе»

Фото: www.globallookpress.com / Adriana Spaca

Легендарный футболист борется с онкологией. Врачи уже не в силах его спасти, в данный момент 82-летний пациент получает паллиативную помощь.

Дочь знаменитого бразильского футболиста Пеле (Настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту — Прим. ред.) опубликовала душераздирающее фото из больницы — семья проводит последние дни у постели тяжелобольного пожилого спортсмена. Келли Насименто разместила в личном блоге кадр, на котором обнимает отца. На заднем плане лежит на диване внучка Пеле.

«Мы продолжаем быть здесь, в борьбе и в вере. Еще одна ночь вместе» — подписала пост Келли Насименто.

Трехкратный победитель чемпионата мира неизлечимо болен раком толстой кишки. Осенью прошлого года 82-летний Пеле перенес операцию по удалению опухоли, через несколько дней он снова попал в реанимацию. После выписки звезде футбола была назначена химиотерапия.

В январе 2022-го футболист был снова госпитализирован с общим отеком тела, врачи констатировали сердечную и почечную недостаточность, спутанность сознания. С тех пор Пеле находится под постоянным наблюдением специалистов. Химиотерапия его уже не спасает, в данный момент знаменитый пациент получает только паллиативную помощь.

Семья не отходит от больничной койки пожилого Пеле. Instagram* / iamkelynascimento

В последний раз Пеле выходил на связь с поклонниками в начале декабря. Он поблагодарил фанатов за поддержку, а также опубликовал фото двух башен в Катаре (в одной из местных клиник звезда получает лечение), на которых написаны пожелания скорейшего выздоровления. По словам спортсмена, теплые слова дают ему силы и энергию.

Ранее от онкологического заболевания скончался российский юморист, участник известного дуэта, выступавший с братом-близнецом, Александр Пономаренко. Еще недавно артист давал интервью и рассказывал о своей борьбе и вере в лучшее, но недуг оказался сильнее. В интервью 5-tv.ru комик Николай Бандурин описал последние дни своего коллеги.

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