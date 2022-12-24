Скончался вокалист группы Faithless Макси Джаз

Фото: www.globallookpress.com / ZUMAPRESS.com

О том, по какой причине скончался артист, пока не сообщают.

Этот год заканчивается не очень хорошими новостями. Стало известно о гибели вокалиста группы Faithless Макси Джаза. Об этом написала в своем Twitter бывшая участница группы Sister Bliss Айала Бентовим.

«Мы с болью в сердце сообщаем, что прошлой ночью Макси мирно скончался во сне. Посылаем любовь всем вам, кто разделял наше музыкальное путешествие. Берегите друг друга», — написала артистка.

Коллеги музыканта уже отреагировали на его смерть и написали, что он «изменил их жизнь во многих отношениях». По словам музыкантов, которые работали с ним, Макси Джазу была присуща глубокая мудрость.

Faithless — британская электронная группа, ставшая популярной благодаря танцевальным композициям. Музыканты совмещали в своих треках соул, трип-хопа, хауса, транса, народной музыки различных стран.

Группа объявила о распаде в 2011 году, продав к тому времени более 15 миллионов альбомов. Однако в 2020 году у них вышел еще один альбом — «манифест миру, которому нужно больше позитива».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто из зарубежных звезд умер в 2022 году.