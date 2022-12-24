Онищенко назвал лучший способ избежать похмелья на Новый год

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Бывший главный санитарный врач РФ назвал безумием отмечать праздник на фоне алкогольной интоксикации.

Единственный стопроцентный способ избежать похмелья после празднования Нового года назвал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Самое радикальное и самое эффективное средство — это даже не выставлять алкоголь на стол», — отметил он в комментарии KP.RU.

Онищенко посоветовал веселиться «за счет внутренних резервов» и испытывать радость от присутствия рядом близких, с которыми вам предстоит провести сказочную ночь и встретить Новый год. Алкоголь же не дает искренней радости общения, так как повышенное настроение после его употребления — искусственное, подчеркнул врач.

Он также предупредил, что похмельный синдром наступает даже после небольшой дозы выпитого. Если же спиртное будет еще и некачественным и содержащим большой объем сивушных масел, то последствия будут особенно тяжелыми.

«В любом случае, даже если алкоголь — самый качественный, после прекращения своего воздействия на организм человека он всегда дает негативную реакцию», — сказал Онищенко.

В первую очередь он рекомендовал воздержаться от употребления горячительных напитков молодым людям, которые связывают встречу Нового года с созданием новой семьи и рождением детей. Медик напомнил, алкоголь может негативно повлиять на здоровье мамы и будущего потомства.

Специалист отметил, что если нужно чокаться бокалами за столом, то их можно наполнить водой. Ведь это совершенно оправданно.

«Это же будет Год водяного черного кролика — доброго, радушного, мягкого, пушистого животного. И год должен быть таким. И встречать его на фоне алкогольной интоксикации — это безумие», — заключил Онищенко.

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