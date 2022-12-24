«Человек-музыка»: каким даром обладал погибший от рака Пономаренко

Комик Морозов: Александр Пономаренко был очень творческим и музыкальным человеком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; Instagram* / morozov_artist; 5-tv.ru

Многие знакомые знаменитости рассказывали о его талантах: игра на музыкальных инструментах и пении.

После смерти знаменитого юмориста Александра Пономаренко его близкие друзья продолжают вспоминать трогательные моменты. Так, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru российский актер Александр Морозов рассказал о том, каким артист был при жизни.

По его словам, у знаменитости был особый творческий дар.

«Светлый добрый, порядочный человек. Безумно творческий. Как я всегда его называл — «человек-музыка», — говорит Морозов.

Также актер добавил, что Пономаренко всегда умел дружить по-настоящему.

«Мои искренние соболезнования, конечно, в первую очередь, Валерке», — заключил артист кино.

Знаменитый российский юморист Александр Пономаренко скончался 24 декабря от рака. О гибели одного из братьев Пономаренко сообщил ведущий Андрей Малахов в социальных сетях. Болезнь проявила себя неожиданно летом прошлого года. И вот уже в самом конце 2022-го знаменитости не стало. Он не дожил до Нового года всего несколько дней.

Похороны Пономаренко пройдут в его родном городе Новочеркасске.

Ранее Клара Новикова в интервью с 5-tv.ru рассказала, каким был Александр Пономаренко незадолго до смерти.