«Не скатился в пошлятину»: чем Александр Пономаренко выделялся среди юмористов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; Instagram* / morozov_artist; 5-tv.ru

По мнению Морозова, юмористу удалось сохранить себя на сцене в образе интеллигентного человека.

Скоропостижно скончавшийся от онкологии Александр Пономаренко запомнился нам очень светлым и добрым человеком. О том, каким он был на сцене в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал актер Александр Морозов.

По его словам, все артисты и знакомые юмориста сейчас пребывают в состоянии грусти.

«Жизнь продолжается и Санька будет всегда в наших сердцах. Его потеряли и зрители, и коллеги. То, что он сделал на нашей эстраде — это не свалился в пошлятину. Всегда в нем что-то светлое и доброе было — это факт», — заявил Морозов.

Знаменитый российский юморист Александр Пономаренко скончался 24 декабря от рака. Об гибели одного из братьев Пономаренко сообщил ведущий Андрей Малахов в социальных сетях. Болезнь проявила себя всего лишь летом прошлого года. И вот уже в самом конце 2022-го знаменитости не стало. Он не дожил до Нового года всего несколько дней.

Похороны Пономаренко пройдут в его родном городе Новочеркасске.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Николай Бандурин помогал братьям Пономаренко.