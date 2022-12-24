«Чудом не задел легкое»: что известно о состоянии опасно раненного Рогозина

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

Экс-глава Роскосмоса госпитализирован после обстрела украинскими боевиками Донецка.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил проникающее осколочное ранение. Об этом журналистам сообщил его помощник.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение: металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — рассказал он.

Также сообщается, что Рогозина и еще двоих раненых при обстреле в Донецке военных советников привезли в госпитали в Московском регионе. Через несколько дней экс-главе Роскосмоса проведут операцию и извлекут осколок. Перед этим он намерен присутствовать на прощании со своим погибшим помощником Михаилом Бридасовым. Состояние здоровья позволяет Рогозину присутствовать на похоронах.

Еще двое пострадавших военных советников остаются в тяжелом состоянии в Донецке, третий — перевезен в госпиталь Ростова-на-Дону.

Накануне помощник опроверг факт тяжелой контузии у жены Рогозина Татьяны, заявив, что не располагает такой информацией.

Ранее сообщалось, что остаток жизни бывший генеральный директор Роскосмоса проведет с осколком в позвоночнике, так как его извлечение, по предварительным оценкам медиков, может угрожать жизни. При этом сам Рогозин оценивал свое состояние как удовлетворительное.

Экс-глава Роскосмоса пострадал при обстреле Донецка вечером 21 декабря. Удары по району, где находился Рогозин, наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ранения Дмитрия Рогозина в Донецке.