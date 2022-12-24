Российские войска уничтожили склад боеприпасов в районе Новоселовки
Минобороны: ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Новоселовки
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Помимо высокоточной работы по воздушным целям российские военные ударили по хранилищу снарядов.
Российские военные уничтожили «склад смерти» ВСУ, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение украинских сил, сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным ведомства, склад боеприпасов был выявлен и ликвидирован в районе населенного пункта Новоселовка.
Кроме того, были поражены 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92-х районах.
В результате слаженных действий ВС РФ были суммарно ликвидированы порядка двух сотен украинских националистов на всех направлениях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки были уничтожены четыре воздушных судна ВСУ: самолет Су-27, вертолеты Ми-24 и два Ми-8.