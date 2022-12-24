Королевский пинок: британского принца выгнали из дворца на фоне секс-скандала

Фото: www.globallookpress.com / Jasmine Leung

Ранее член королевской семьи пытался замять дело финансовым способом, но положение это не спасло.

Король Великобритании Карл III выгнал из Букингемского дворца младшего брата, принца Эндрю. Теперь ему не разрешено иметь офис в здании и указывать где-либо его адрес, сообщила газета The Sun.

Как известно, всему этому предшествовал громкий сексуальный скандал. Восемь лет назад одна из правозащитниц, 39-летняя Вирджиния Джуффре, обвинила его в изнасиловании, в том числе в особняке миллиардера Джеффри Эпштейна. Она утверждала, что надругательство член монаршей семьи совершил, когда ей было всего 17 лет, и это повторялось несколько раз.

В итоге на фоне всей затянувшейся истории принца лишили воинских званий и титула «Его королевское высочество» и даже охраны. А в феврале этого стало известно, что Эндрю заплатил миллионы фунтов стерлингов и заключил с Джуффре досудебное соглашение, чтобы замять дело, при этом ответственности так и не признал.

Принц Эндрю, младший брат короля Карла III; Фото: www.globallookpress.com / I–Images

Но никакие меры не спасли положение монаршей особы — Карл проявил королевскую жесткость, выгнав брата из дворца. И момент выдался подходящий — как раз после того, как королева-консорт Камилла в чине полковника гренадерской гвардии заменила принца Эндрю на церемонии по случаю дня рождения короля.

«Любое присутствие принца Эндрю во дворце официально закончилось. Король ясно дал понять, что тот не выполняет королевские обязанности. Он теперь сам по себе», — сообщил источник изданию.

Между тем у опального принца в ближайшее время все-таки будет возможность выйти в свет. По информации издания, он посетит королевский рождественский прием в Сандрингемском дворце. Видимо, это все, на что теперь может рассчитывать Эндрю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карл III после скандала с принцем Гарри выдал Кейт и Уильяму новые титулы.