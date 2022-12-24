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Взятие под контроль одного-единственного населенного пункта «ломает хребет» обороны украинской армии.

Минувшая неделя ознаменовалась для российской армии одним очень важным успехом на линии противостояния — был взят контроль над поселком Яковлевка. Это приведет к разбалансировке сил на линии обороны ВСУ, отмечает автор издания EADaily.

Важно отметить, что освобождения от контроля ВСУ Яковлевки позволяет вклиниться в оборону северного фланга соледарского укрепрайона ВСУ, а также начать более плотную огневую работу по позициям украинских националистов.

После установления контроля над Яковлевкой сектор огневого противодействия расширяется на 75°—90°, отмечает аналитик. В статье отмечается, что на фоне увеличившихся потерь будет легче прорвать оборону ВСУ. Поспособствуют этому и вероятные взятия нескольких высот, которые в свою очередь откроют путь к северным окрестностям Соледара.

Большие шансы на проход российских войск к Соледару с севера дают возможность отрезать украинские силы от самой главной путевой артерии, через которую поставляется вооружение и боеприпасы, — железнодорожной ветки Северск — Нагорное.

«В итоге нагорно-белогоровский плацдарм оказывается в „огневом мешке“», — отмечает колумнист.

Есть два фактора, которые могут повлиять на продвижение российских войск: наличие господствующей высоты 210 м и Нырковского месторождения гипса, где в прямом смысле могут окопаться ВСУ, а также переброска и развертывание французских 155-мм буксируемо-самодвижущихся гаубиц TRF1.

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