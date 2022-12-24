Несколько простых способов защититься от герпеса: не мазями едиными

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Болезнь очень коварна — она не лечится и влияет сразу на несколько органов человека.

Герпес — распространенное вирусное заболевание, им страдает от 70 до 90% населения земного шара, и пока медицина до сих пор не придумала, как вылечить человека от него раз и навсегда. Можно достичь лишь ремиссии болезни, но с человеком она остается всю оставшуюся жизнь и может поражать разные органы. Однако есть способы защититься от нее или хотя бы контролировать рецидивы.

Первое, с чем не «дружит» герпес, — стойкий иммунитет. Поэтому, отмечает издание Сибкрай.ru, важно уделять этому особое внимание. Витамины, закаливание, здоровое питание, качественный отдых, полноценный сон и ваша защита становится «пуленепробиваемой».

Второе: не увлекайтесь антибиотиками. Такие препараты можно пить только по назначению врача. Помогает лекарство быстро, но иммунитет «обесточивает» с не меньшей скоростью, так как «бьет» и по возбудителям болезни, и по полезным бактериям.

Третье — следите за здоровьем ЖКТ. Здесь, конечно, снова в приоритете правильное и здоровое питание. Овощи, фрукты, богатая белковая пища и много воды — уже здорово. Никаких жареных, острых, сильно соленых блюд и алкоголя. Ко всему этому хорошо добавить спорт — ваш кишечник скажет дополнительное спасибо.

Четвертое — профилактика болезни с помощью природных средств. Шиповник, эхинацея, родиола розовая, женьшень считаются мощными иммуномодуляторами. Главное, принимать их системно, регулярно и по инструкции.

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