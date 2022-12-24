«Разродилась»: Бузова избавилась от тяжелого бремени с помощью армии помощников

Ольга Бузова со стонами и посторонней помощью стянула золотые сапоги после выступления

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / byzovahouse; 5-tv.ru

Знаменитость постанывала и откидывалась назад, чтобы облегчить свои страдания.

Певице Ольге Бузовой накануне пришлось сильно поднатужиться, чтобы избавиться от тяжелой ноши. Невыносимым бременем для артистки оказались ее золотые ботфорты, в которых, видимо, она давала концерт. Чтобы стянуть сапоги, понадобилась целая армия помощников. Одни держали кресло, другие тянули, третьи помогали, лишь бы знаменитость не осталась без ног. А кто-то из наблюдателей даже успел заснять происходящее на камеру, Бузова же поспешила выложить видео в свой Telegram-канал.

«Давайте как репку… Кожу не сорви с нее! Тянем-потянем — вытянуть не можем», — комментировали процесс помощники Бузовой.

И только Ольга в этот момент, видимо, наслаждалась происходящим, задрав ноги: хихикала, откидывалась назад и издавала вздохи облегчения. Подписчики, увидев кадры, промолчать не смогли, сравнив процесс с родами, а некоторые искренне недоумевали, почему знаменитость натянула сапоги на голые ноги.

«Почти роды»;

«Девочка, красота требует жертв, лишь бы без последствий сняли красивые сапожки»;

«На капрон или эластичные гольфы не судьба надеть сапоги, чтоб не прилипало?» — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова исполнила на видео танец Уэнсдэй в опасном платье с «нижним» декольте.