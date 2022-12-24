Подготовка бойцов и реальные сражения: лучшие видео о спецоперации

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Каждый день российских бойцов ждут суровые испытания. И в учениях, и в бою.

Мобилизованные военнослужащие подразделений ПВО на Сахалине выполнили боевые стрельбы из ПЗРК «Игла» по воздушным целям. Офицеры армейского корпуса отрабатывают с новобранцами поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение. Занятия по боевой подготовке проходят ежедневно.

Но не только стрельбе обучают военных: отрабатывают еще навыки по установке и обезвреживанию растяжек, мин-ловушек. В ходе ежедневных практических занятий мобилизованные тренируются в поиске, обнаружении и обезвреживании мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, а также замаскированных растяжек заложенных на пути движения войск.

Но совсем другое дело — активные боевые действия. Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» на видео прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары реактивными снарядами по позициям подразделений ВСУ. Все это занимает считанные минуты.

Ранее показывал, как российские «Грады» обрушили на позиции ВСУ лавину огня.