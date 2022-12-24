Поворотный момент: Запад оценил слова Путина о финансировании ВС РФ

Автор 19FortyFive Бакби посчитал слова Путина о финансировании армии поворотным моментом в СВО

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Особое внимание уделили словам российского лидера о постановке вооружений на дежурство.

Поворотным моментом в спецоперации можно считать заявление президента России Владимира Путина о финансировании российских Вооруженных сил. Такое мнение выразил обозреватель издания 19FortyFive Джек Бакби.

«Сделанное на этой неделе (президентом России Владимиром Путиным) заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — сказано в материале.

По мнению автора статьи, слова российского лидера могут быть намеком на применение в ближайшее время межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Собственное предположение публицист подкрепил словами Путина о подготовке ракеты «к боевому дежурству».

Несколько дней назад глава государства говорил о постановке ракетных комплексов «Сармат» на боевое дежурство в ближайшее время. Первые испытания вооружения проходили в апреле.

Россия продолжает проведение спецоперации в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные обрушили на украинских боевиков лавину огня.