«Перепетросянничал»: куда исчез ведущий «Галилео» Александр Пушной

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Артист и телеведущий несколько лет не появляется на экранах.

Ведущий, музыкант и бывший представитель «золотого» состава КВН Александр Пушной на несколько лет исчез из публичного пространства. Тонкий юмор, умение общаться с аудиторий и дарить радость с экрана — со всем этим знаменитость справлялся в два счета, но почему на пике популярности он решил сойти с дистанции. Где он сейчас и чем занимается?

На самом деле Александр, можно сказать, вернулся в профессию. Только теперь увидеть его можно не на том канале, где он долгое время вел несколько проектов. Особенно хорош, по мнению зрителей, Пушной был в программе «Галилео» — еще никто до него так легко, непринужденно и весело не умел рассказывать о научных явлениях, технических новинках и чудесах прогресса. И вот, спустя несколько лет, телеведущий продолжил тему в программе про умный дом, но на другом развлекательном ТВ.

Правда, как он говорит, ушел от старых манер. Теперь — никакого кривляния. За это знаменитости даже стыдно, и он испытывает неприятные ощущения, когда пересматривает старые выпуски «Галилео».

«Они, скорее всего, на тот момент были некой защитной реакцией, как маска для любого юмориста, чтобы не быть слишком ранимым. Но где-то я с этим «перепетросянничал». Потому что, когда только начали выходить выпуски «Галилео», зрители звонили и говорили: «Уберите этого клоуна», — признался он в интервью KP.RU.

Кроме телевизионных проектов, Александр активно развивает свой YouTube-канал. Начал он с записи каверов, но набрав миллион подписчиков, перешел на другой контент по совету друзей. Как музыкант и истинный поклонник хорошей музыки, Пушной теперь рассказывает о легендах музыкального мира.

«Год назад я взахлеб рассказывал друзьям про основателя Pink Floyd Сида Барретта, и они предложили сделать про него видео на YouTube. Людям понравилось, и мы решили создать отдельное шоу. Теперь в шоу я рассказываю о группах, которые хорошо знаю сам и люблю с юношества: The Beatles, Queen, Rammstein и Metallica… Скоро у нас выйдет обзор на группу „Кино“», — поделился он.

Однако особых доходов этот проект артисту не приносит, его съемочный день обходится в 800 тысяч рублей, и даже реклама затраты не окупает. Поэтому программа остается на уровне хобби. А основные заработки он получает на ТВ и там, где ему платят за его деятельность, отмечает Пушной.

В частности, он сам дает концерты, к примеру, 5 января выступит в Екатеринбурге. Запланированы гастроли и по другим городам, включая Москву и Санкт-Петербург.

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