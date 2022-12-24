Поставка ЗРК Patriot Украине превратится в «неприятный сюрприз» для США

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Американская сторона не торопится снабжать Украину, поскольку боится утечки технологий.

Возможная поставка американских комплексов Patriot Украине может стать «неприятным сюрпризом» для США, пишет обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.

Эксперт подчеркнул, что в этом случае российские военные смогут изучить вооружение «вблизи» в боевых условиях. В материале, который перевели журналисты EADaily, отмечается, что уничтожение американских систем противовоздушной обороны (ПВО), а в особенности их захват без повреждений, станет приоритетной задачей для армии России.

Авторы статьи говорят о том, что специфика такой техники не сможет надежно прикрыть Киев, поэтому поставки будут скорее символическими. Они покажут преданность Штатов киевским властям, не оказав кардинального влияния на боевые действия.

К слову, в Саудовской Аравии системы Patriot показали свою бесполезность в 2019 году перед самодельными дронами. Тогда беспилотниками был атакован нефтеперегонный завод.

После начала спецоперации в Донбассе недружественные страны Запада и Евросоюза стали активно помогать украинским националистам техникой и финансированием. Российские власти заявляли, что грузы с вооружением для Незалежной станут приоритетной целью для армии РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему США отказались поставлять танки Украине.