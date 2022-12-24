Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 20 человек

Фото: 5-tv.ru

Владельцем приюта оказался пастор. Пусть нелегально, но бесплатно он предоставлял ночлег нуждающимся. Правда, судя по всему, руководствовался не только христианской добродетелью, но и жаждой наживы.

В результате пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерово погибли 20 человек. 5-tv.ru рассказывает все подробности о трагедии, известные на данный момент.

Обстоятельства и причина смертоносного пожара

Информация о возгорании в двухэтажном здании на Таврической улице поступила в экстренные службы ночью 24 декабря. Загорелся деревянный дом, обшитый пенопластом. Очевидцы сообщали, что это дом престарелых, однако у государственных служащих не было о нем информации. Появились предположения, что учреждение работало нелегально.

Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Справиться с ним удалось достаточно быстро, затем начался разбор завалов. Чем дольше он продолжался, тем о большем числе жертв становилось известно. За пять часов количество погибших увеличилось с четырех до 20.

Киселев Максим / ТАСС; МЧС России; 5-tv.ru

К счастью, выжившие тоже есть. Четверым оказали помощь амбулаторно. Еще два человека пострадали серьезнее — они находятся в тяжелом состоянии. Таким образом, всего в доме престарелых в момент пожара находились 26 человек. Сообщения об этом появлялись и ранее.

Причиной трагедии в Кемерово могла стать неправильная эксплуатация приборов отопления. Известно, что в день возгорания в доме планировали подключать второй котел. Скорее всего, из-за неисправности и возник пожар.

Следственные органы возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ. Сначала — по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более гражданам». Затем в уголовное производство добавили еще две статьи: «Халатность, повлекшая смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Кому принадлежал сгоревший дом престарелых

Владельцем здания, при пожаре в котором погибли 20 человек, оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. 5-tv.ru удалось дозвониться до него и получить комментарий.

«Я не хочу комментариев давать. Это был приют для бездомных. Его организовал я. Он действовал три года», — сказал мужчина и положил трубку, за секунду до этого выразив уверенность, что говорит не с журналистами.

Киселев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

В соцсетях есть сведения, что ночлег в сгоревшем доме в Кемерово мог получить любой нуждающийся. Людям предоставлялась кровать и трехразовое питание. Однако не все так радужно.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, около года назад приют на Таврической улице попал в крупный скандал. Бывшая сотрудница нелегального учреждения обвинила Андрея Смирнова в жестоком обращении с бездомными людьми.

По словам женщины, в доме престарелых была настоящая секта. Его владелец якобы отнимал у жильцов документы и присваивал себе их пенсии. Сами же постояльцы вынуждены были жить в антисанитарных условиях.

Тогда дело не получило развития, скандал не привел к серьезным последствиям. После пожара стало известно, что в доме престарелых также находился магазин кормов для животных. Ходят неподтвержденные слухи, что постояльцев заставляли эти корма молоть под видом трудотерапии.

О другом крупном пожаре в доме престарелых 5-tv.ru рассказывал в начале этого года. Возгорание на площади более одной тысячи квадратных метров произошло в Подмосковье. Спасать пенсионеров из горящего пансионата помогал ребенок.