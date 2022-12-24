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Педиатр с 30-летним стажем Валерий Колесников объяснил, почему малышам не стоит ждать курантов и завтракать салатом «Оливье» 3-его января.

Еще несколько дней, и страна начнет отмечать самый долгожданный праздник — Новый год. Для ребятишек эта ночь волшебная, ведь можно долго не ложиться спать, а еще получать подарки, много сладостей и, может быть, даже попробовать шампанское. Все эти «чудесные» моменты на самом деле абсолютно противопоказаны и малышам, и школьникам, уверен врач-педиатр с 30-летним практическим опытом Валерий Колесников. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он призвал родителей поберечь растущие организмы.

«Первое и самое явное — это громадное количество сладкого, которое обрушивается на наших детей. Его лучше распределить на длительный период, который уйдет далеко за январь. Если это сделаете, оградите себя от массы проблем. Второй не менее важный момент — это изобилие фруктов, которые и на столе, и в виде подарков попадают к детям. Если съесть пару мандаринчиков, ничего страшного не случится, но если съесть килограмм за раз, будет совсем другая история», — предупредил эксперт.

По словам Колесникова, значительное превышение обычной нормы потребления фруктов, в том числе цитрусовых, вредно для детской пищеварительной системы. Особенно, если речь о малышах до года. Им не рекомендованы никакие эксперименты и «разовые акции». Режим питания важно соблюдать в любой день, праздничный и будничный. Любые новые продукты вводятся в рацион постепенно.

«Третий момент — он касается вообще свежести еды. Для детей пригодна только свежеприготовленная пища. Все наши любимые салаты, на 2-е, 3-е число оливье из холодильника — это все не для них. Детский организм это не выдержит, не ройте себе, пожалуйста, яму», — предупредил доктор.

Новогодние каникулы — это прекрасная пора для детсадовцев и школьников еще и потому, что появляется возможность все время проводить с мамой и папой. По мнению Валерия Колесникова, для праздничного настроения большинству малышей достаточно одного этого факта. Поэтому бессонные ночи в это время совершенно излишни. Ребятня и так счастлива, что родители пойдут завтра не на работу, а с ними на горку или в ледовый городок.

«Новогодние ночи — это все условно, им это не нужно. Они прекрасно встретят новогодний день, и в десять часов вечера спокойно лягут спать. Не делайте себе проблему, чтобы потом половину месяца или месяц восстанавливать режим дня своего ребенка. Это очень пагубно на их здоровье сказывается», — отметил врач.

В заключении Колесников подчеркнул, что спиртное детям давать в новогоднюю ночь не нужно вне зависимости от возраста. Да, хочется создать особенную атмосферу и впечатлить ребят постарше разрешением сделать глоток шампанского, но в контексте здоровья никакой пользы в этом нет — только вред.

«Абсолютно бессмысленное и опасное мероприятие, никакого детского шампанского не надо, ребенку вообще это не нужно. И было бы вообще замечательно, если бы вы в присутствии детей встречали Новый год без алкоголя. Фейерверками должен заниматься абсолютно трезвый человек, тогда вы себя оградите от серьезных опасностей», — сказал он.

Накануне Нового года традиционно выпускаются статьи о правильном праздничном питании. Известный факт — 31 декабря многие нагружают столы и свой организм так, что потом все каникулы приходят в себя. Но можно отметить наступление 2023-го и без стресса для желудка. Ранее 5-tv.ru объяснял, как не переесть и не поправиться в первые недели января.