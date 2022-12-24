Фото, видео: © РИА Новости / Елена Копылова; 5-tv.ru

Видео прелдоставлено МЧС России.

Появилось видео пожара в доме престарелых в Кемерове с 11 погибшими.

Причиной пожара в частном доме престарелых в кемерове стала неправильная эксплуатация печи, сообщают правоохранительные органы, передает ТАСС.

Число погибших в результате трагедии увеличилось до 13. Известно о двух пострадавших. Работы на месте продолжаются.

Трагедия произошла на Таврической улице ночью 24 декабря. Загорелся двухэтажный деревянный дом, обшитый пенопластом.

Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, спасатели МЧС разбирают завалы.

По предварительной информации, внутри дома престарелых находились 26 человек. Сколько из них успели вывести на улицу – пока неизвестно.

Также можно предположить, что учреждение для пожилых людей функционировало нелегально.