Девять погибших обнаружили в Кемерове при разборе завалов в доме престарелых

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Мощный пожар на Таврической улице. Судя по всему, учреждение для пожилых людей работало нелегально.

Число погибших в результате мощного пожара в частном доме престарелых в Кемерове увеличилось до девяти человек. Еще двое человека пострадали и были госпитализированы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Трагедия произошла на Таврической улице ночью 24 декабря. Загорелся двухэтажный деревяный дом, обшитый пенопластом. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, спасатели МЧС разбирают завалы.

По предварительной информации, внутри дома престарелых находились 26 человек. Сколько из них успели вывести на улицу — пока неизвестно. Также можно предположить, что учреждение для пожилых людей функционировало нелегально.