Слава Богу, очнулся: Курбан Омаров поздравил дочь с праздником

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Поклонники радостно отреагировали на новую публикацию Курбана вместе с дочерью.

Телеведущая Ксения Бородина вчера весь день выкладывала снимки и видеоотчеты со дня рождения своей дочери Теоны.

Девочке исполнилось семь лет и мама вручила ей невероятные серьги за 700 тысяч рублей. А вот папочка Курбан Омаров, по какой-то причине, держал дистанцию и долго отмалчивался в своих социальных сетях.

Поклонники тут же подняли бунт и возмутились, как он мог не отреагировать на праздник своей родной дочери. Неужели забыл? Однако уже сегодня Омаров опубликовал семейный снимок, где он позирует с сыном от первого брака Омаром и дочерью Теоной.

Курбан Омаров с сыном от первого брака Омаром и дочерью Теоной. Instagram* / zimamoscow

Ксения Бородина вышла замуж за Омарова летом 2015 года. Родила дочку Теону. Шестилетний брак казался образцовым, но все закончилось публичными склоками. Предположительно, причиной могли стать измены со стороны бизнесмена.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Бородина жалеет, что не развелась с Омаровым раньше.

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