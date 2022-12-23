Ефим Шифрин рассказал о том, кто вызывает у него уважение

Артист Ефим Шифрин признался, что встречал мало людей, готовых к изменениям

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Юморист считает, что плохие люди часто не замечают своих негативных черт характера.

Известный российский актер Ефим Шифрин встречал в жизни достаточно мало людей, которые готовы менять свой характер. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на премьере спектакля Алексея Франдетти «Рождественская история»по мотивам сказочной повести Диккенса.

«Плохой человек не вызывает хороших чувств. Человек, который решается стать другим, вызывает у меня лично уважение, хотя я очень мало в жизни встречал людей, которые готовы измениться», — говорит артист.

По его мнению, чаще всего плохие люди не знают о том, что они плохие.

К слову, «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями», в котором сыграл российский юморист, — история духовного преображения неисправимого с виду скряги и эгоиста Эбенизера Скруджа.

Кстати, Ефим Шифрин вернулся обратно в Россию. В Израиль он улетел во второй половине июля. И многие тогда решили: как и некоторые его коллеги, наверняка эмигрировал. Но поездка оказалась простым отпуском.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Ефим Шифрин летал в Израиль.