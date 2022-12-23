Кэмерон Диас вернулась в кино после восьмилетнего перерыва

Фото: www.globallookpress.com / Lisa O'Connor; 5-tv.ru

Голливудская актриса перестала сниматься четыре года назад из-за рождения ребенка. Однако после празднования 50-летия решила вернуться в строй.

Восемь лет без кино позади — улыбчивая блондинка Кэмерон Диас вновь появилась на съемочной площадке. «Возвращение в бой» — так называется комедия, где она сыграет с Джейми Фоксом.

Детали сюжета держатся в секрете. Известно только, что съемки проходят на берегах Темзы, рядом постоянно дежурит машина скорой помощи.

Четыре года назад актриса стала мамой и заявила журналистам, что не готова оставить малышку ради съемок. Теперь ребенок подрос, и 50-летняя Диас, видимо, решила тряхнуть стариной.