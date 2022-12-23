Сергей Кириенко обратился к начинающим специалистам на вручении премии «Время молодых»

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

Награды в Москве получили активные и амбициозные профессионалы, авторы экологических проектов, создатели арт-кластеров и волонтеры.

«Время молодых» — так называется всероссийская премия, которую вручают в Москве. Это награда для активных и амбициозных молодых специалистов, авторов экологических проектов и создателей арт-кластеров и волонтеров.

«Любой вызов — это время возможностей. А время возможностей — это же всегда про будущее. Это значит, про молодежь. И Россия сегодня, благодаря всему набору принятых решений, абсолютно точно можно сказать, что Россия сегодня — это действительно страна возможностей», — произнес со сцены первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин потребовал создать единую систему поддержки молодежи в России.