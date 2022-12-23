Рабочий визит Путина в Тулу: осмотр бронемашины и важное совещание

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Глава государства сегодня занимался вопросами обеспечения армии.

Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу с рабочим визитом и уже побывал в конструкторском бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Об этом сообщает ТАСС.

«Владимир Владимирович прибыл в Тулу для проведения совещания по обеспечению Вооруженных сил страны», — говорится в сообщении.

Вместе с губернатором региона Алексеем Дюминым глава государства осмотрел сборочные цеха тяжелых машин и легкобронированной техники, а также механообрабатывающий цех.

Российский президент отметил, что важнейшая задача, которая стоит перед предприятиями ОПК — обеспечить все подразделения и передовые части, участвующие в спецоперации на Украине, вооружением и боеприпасами.

До этого Путин принял участие в работе Объединенного штаба войск, которые задействованы в спецоперации. Президент целый день проводил совещания и встречи в закрытом режиме. Глава государства детально ознакомился также с предложениями командующих о ближайших и среднесрочных действиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции (СВО) и провел совещание с командующими войск.