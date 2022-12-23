Звезда «Уральских пельменей» оправдалась за фото с округлившимся животиком

Илана Юрьева из «Уральских пельменей» отреагировала на догадки о беременности

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Участница популярной юмористической команды резко ответила на комментарии, оставленные под фотографией в белом платье.

Актриса «Уральских пельменей» Илана Юрьева активно делится своей жизнью в социальных сетях. Однако очередной пост вызвал неоднозначную реакцию не только у подписчиков, но и у самой звезды.

Юрьева решила посоветоваться с поклонниками в выборе платья и предстала в двух образах. Внимательные подписчики заметили, что в белом наряде у звезды виднеется округлившийся животик. Некоторые принялись поздравлять артистку в комментариях, а другие уличили ее в неудачном выборе платья.

Звезда «Пельменей» быстро отреагировала на возникшую активность, отметив, что наличие небольшого животика — обычная черта всех женщин. В качестве доказательства она прикрепила фото модели Кендалл Дженнер в топорщащемся платье.

«Даже у самых худых девушек немного есть животик, это наша женская конституция! Надеюсь, ответ исчерпывающий», — заверила артистка.

Илана Юрьева уже воспитывает дочь от первого брака. Сейчас она замужем за предпринимателем Дмитрием Дылдиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистку не первый раз подозревают в беременности. До этого бурное обсуждение вызвало откровенное фото Юрьевой в купальнике.