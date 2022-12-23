«Маскарад какой-то»: физиогномист оценил поведение Байдена и Зеленского

Физиогномист Коваленко: Зеленский на встрече с Байденом умело работал с заготовленным текстом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP; 5-tv.ru

По мнению врача, встреча известных политиков прошла по шаблону и ничего интересного узнать о них по ней невозможно.

Многим показалось, что на встрече президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского кто-то из них был неискренен. Но, как узнать, кто именно?

Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал физиогномист Максим Коваленко.

«Даже при первых минутах, когда Байден встречает Зеленского, он похлопывает, придерживает за руку — это такие скрытые формы объятий», — говорит эксперт.

По его словам, это всегда делает человек более высокого статуса. Зеленский на этой встрече выглядит явно ниже.

«На мой взгляд, это вообще какой-то маскарад. Я вижу здесь то, что ни одна из сторон вообще не может принимать собственные решения и ими кто-то руководит», — добавил физиогномист.

Коваленко считает, что по речи Зеленского невозможно ничего определить, так как она была заготовлена. Ну, а, собственно, Зеленский, как профессиональный артист, умеет работать с текстом и правильно расставлять акценты.

«Мы не можем верифицировать — правда это, или ложь только по тому, как человек прочитал какую-то речь. Он может прочитать ее хорошо, а может плохо», — рассказал врач.

Коваленко также добавил, что у двух политиков были какие-то оговорки, но это скорее всего были технические сбои.

Ну, а сама встреча прошла абсолютно не информативно с точки зрения профайлинга, заключил физиогномист.

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