Перезимовать: число немцев, желающих «погреться» в России, подскочило вдвое

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ute Grabowsky/photothek.de

Все больше жителей европейской страны стремятся получить визы, чтобы приехать в Россию. Таким образом они хотят сохранить собственный бюджет, сэкономив на коммунальных услугах.

За последние два месяца число разрешений на пересечение границы России, выдаваемых немцам, выросло в два раза. При этом, по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, жители Германии приезжают в российский регион, чтобы перезимовать. В Калининград немцы бегут из-за высоких цен на коммуналку, установившихся на родине.

«С 1 по 15 ноября им было оформлено 1128 виз, с 16 по 30 ноября — 1825 виз, с 1 по 15 декабря — 2466 виз. При этом количество граждан Германии, указавших в визовых анкетах Калининградскую область в качестве маршрута следования, составило за те же периоды времени 355, 611 и 980 человек соответственно», — сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Всего с 1 по 15 декабря иностранцы оформили больше 25 тысяч виз. Этот показатель почти на две тысячи превышает данные за первые 15 дней ноября. При этом, по данным МИДа, свыше 70% прироста приходится на жителей Германии, половина из которых планируют попасть в Калининградскую область.

Однако реальное количество тех, кто решил «погреться» в России, может быть существенно выше. Иностранцы могут пересекать российскую границу по многократным визам, действующим до пяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие неприятные сюрпризы могут ждать европейцев этой зимой.