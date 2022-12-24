Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Nitzschke; 5-tv.ru

У одних знаков — сплошные перемены по всем фронтам, у других — приятная стабильность, кому-то придется держать личную жизнь за «хвост», чтобы не потерять самое ценное.

Новый год для кого-то откроет новую страницу — впереди карьера, переезд и бурная личная жизнь. Но некоторым знаком придется обуздать пыл, чтобы сохранить то, то имеют. Что год грядущий готовит, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Овен

5-tv.ru

Вам придется пересмотреть отношения с другими людьми. Пожалуйста, обратите внимание на своего друга или партнера, который значительно старше вас. Он тот, на кого можно положиться во всех отношениях. Как палочка-выручалочка он будет вытаскивать вас из всех передряг — цените это, отнеситесь к нему с уважением, и тогда все будет хорошо.

Телец

5-tv.ru

В предстоящем году будет время и желание переосмыслить свою жизнь за последние восемь-десять лет. Возможно, даже случится переезд в новый дом или что-то кардинально изменится в старом. Вместе с этим обновления произойдут и в личной жизни.

Близнецы

5-tv.ru

Вот-вот вы почувствуете колоссальное облегчение. Как будто гора упадет с плеч. Но не забывайте про свое здоровье. Возможно, стоит отказаться от всего токсичного: вредных привычек, неполезного питания, и придерживаться правильного образа жизни.

Рак

5-tv.ru

Готовьтесь к новым свершениям — не за горами новая работа или вообще новая сфера деятельности. Мало того, что вы добьетесь успеха, но и начнете много зарабатывать. Поэтому двигайтесь вперед и помните: несмотря на то, что рак часто отползает, в 2023 году вы должны распустить все свои паруса и идти навстречу успеху.

Лев

5-tv.ru

Осторожность вам очень понадобится в наступающем году. Особенно в отношениях с любимым, потому что сейчас он может повернуться к вам с другой стороны и, возможно, вам не понравится другая картинка. Но искать темную кошку в черной комнате тоже не стоит, особенно если ее там нет. Просто любовь может себя по-другому повести.

Дева

5-tv.ru

Ваша пунктуальность, четкость и организованность в этом году будет для вас необходима как воздух. Благодаря этой пунктуальности вы сможете быть на несколько голов впереди всех остальных. И помните: ваши любимые мелочи именно в этом в этом году для вас будут той спасительной палочкой, подушкой безопасности, которая смягчит любые ситуации.

Весы

5-tv.ru

Пора определиться — к умным вам, или к красивым. Ситуация, когда вы будете зависать в полете, для вас губительна. Выход только один — действовать. И хорошо бы в новом году избежать судебных процессов — проиграете. Отложите все это на потом.

Скорпион

5-tv.ru

Начинается новый этап в личной жизни и карьере. Сейчас нужно подсобраться и работать, и работать, потому что открывается окно возможностей. Упустите — наверстать будет сложно. Четко двигайтесь к цели.

Стрелец

5-tv.ru

Дальние страны и, вероятно, люди другой национальности дадут вам подзаработать и, возможно, изменить место жительства. Подумайте, куда бы вы хотели переехать. Но прежде посоветуйтесь с астрологом, походит ли это место вам.

Козерог

5-tv.ru

Вам тоже не помешает переезд, и он вам светит. Не бойтесь расширяться — начинать можно с конца января. Думайте, действуйте, и все получится.

Водолей

5-tv.ru

Старайтесь в предстоящем году обращать внимание на общественные правила и нормы. Сойдете с пути — вас не поймут, осудят, посмотрят косо. Приземлитесь, почувствуйте почву под ногами и не экспериментируйте.

Рыбы

5-tv.ru

Это год перемен либо для ваших детей, либо людей, которые младше вас по возрасту. Обратите на них внимание. Там лежит ваш ресурс — возможно, их легкость, непосредственность помогут вам в самую непростую минуту.

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