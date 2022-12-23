Кем был мужчина, застреливший несколько человек в Париже

Пенсионер, устроивший стрельбу в Париже, был известен местной полиции

Фото: TERESA SUAREZ / ТАСС

Задержанный мужчина уже пытался совершить несколько убийств аж с 2016 года.

Сегодняшний день начался в Париже со стрельбы в 10-м округе. 69-летний мужчина, открывший огонь по гражданам, хорошо известен местной полиции — его уже задерживали за две попытки убийства в 2016 и 2021 году, передают местные СМИ.

«На данный момент стрелявший находится в состоянии средней тяжести. Его мотивы выясняются», — говорится в сообщении.

Всего во время стрельбы погибли по меньшей мере три человека и еще трое были ранены.

Издание BFM TV утверждает, что у мужчины французское гражданство. В прошлом он работал в Национальной компании железных дорог (SNCF).

Coups de feu à Paris: le nouveau bilan fait état de 2 morts et 4 blessés en urgence absolue pic.twitter.com/kkMvaNncpr — BFMTV (@BFMTV) December 23, 2022

Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен уже отправился на место происшествия.

Мужчина открыл огонь по людям в Курдском культурном центре Ахмет-Кая. Сейчас весь район оцеплен полицией, граждан просят избегать место происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о стрельбе в Париже.