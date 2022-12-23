NYT: Зеленский не договорился с США о поставках танков и ракет

Фото: Zuma / ТАСС

Комик продолжает веселить весь мир, ходя по нему с протянутой рукой, но было бы смешно, если б не было так грустно.

США не поставят на Украину боевые танки. Об этом сообщило издание The New York Times. Лидер Незалежной Владимир Зеленский не смог договориться с Вашингтоном.

«Визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон завершился обещанием США поддержать Украину еще на миллиарды долларов, но не тем, чего он хотел больше всего: ему отказали в поставках американских боевых танков, истребителей и высокоточных ракет большой дальности», — говорится в публикации.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби отмечал, глава Штатов Джо Байден и президент-комик большую часть переговоров потратили на рассмотрение общей ситуации в Самостийной, нежели на запросы киевского режима. Со слов Кирби, беседа политиков также коснулась того, что предвещает будущее.

Как отмечала The Washington Post, мнения Байдена и Зеленского сильно разнятся в вопросах украинских нужд. Таким образом за океаном не хотят давать националистам более мощное оружие для наступления. При этом Байден подтверждал готовность усилить возможности Украины для ее самообороны.

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