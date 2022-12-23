В Париже стрельба: 70-летний мужчина открыл огонь в Курдском культурном центре
Умер один из пострадавших при стрельбе в Париже
Фото: Twitter / SERGE1PARIS1
Стрелявший уже задержан, его мотивы выясняются.
В Париже шесть человек получили ранения во время стрельбы. Об этом сообщает TF1 Info.
«Один из пострадавших умер», — говорится в сообщении.
На данный момент известно, что стрелявший был задержан. Им оказался 70-летний мужчина.
ALERTE — Fusillade à Paris: plusieurs blessés dans le 10eme arrondissement.— Clément Lanot (@ClementLanot) December 23, 2022
Police sur place. Un suspect interpelé. pic.twitter.com/mbQFl2a0vf
Стрельба произошла в Курдском культурном центре Ахмет-Кая. Его мотивы выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мужчина открыл стрельбу по школьникам в Петербурге из пистолета.