В Париже стрельба: 70-летний мужчина открыл огонь в Курдском культурном центре

Магдалина Нуар 61

Умер один из пострадавших при стрельбе в Париже

В Париже стрельба: 70-летний мужчина открыл огонь в Курдском культурном центре

Фото: Twitter / SERGE1PARIS1

Стрелявший уже задержан, его мотивы выясняются.

В Париже шесть человек получили ранения во время стрельбы. Об этом сообщает TF1 Info.

«Один из пострадавших умер», — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что стрелявший был задержан. Им оказался 70-летний мужчина.

Стрельба произошла в Курдском культурном центре Ахмет-Кая. Его мотивы выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мужчина открыл стрельбу по школьникам в Петербурге из пистолета.

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