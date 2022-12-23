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Неонацисты не стесняются притворяться добренькими, заявляя об этом на весь мир.

Оккультно-нацистский праздник «День мертвых» на Украине устроил запрещенный в России Азов*. Как стало известно 5-tv.ru, боевики извратили древнее славянское торжество в честь зимнего солнцестояния. Неонацисты смешали в кучу верования предков с мифами скандинавов, приправив это факельными обрядами, почитаемыми в нацистской Германии.

Это произошло на следующий день после того, как в Израиле боевики пытались убедить всех, что Азов якобы очистился от темного прошлого. Еврейское государство с самого начала специальной военной операции (СВО) отказывается помогать киевскому режиму вооружениями. По мнению экспертов, один из мотивов — процветающий в Незалежной национализм.

Россия продолжает СВО в Донбассе с целью защитить мирных граждан от геноцида украинской власти. Президент РФ Владимир Путин отмечал, бесчинства боевиков продолжались в течение восьми лет. Поводом для СВО стали усилившиеся обстрелы населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему ВСУ не смогли высадиться на Кинбурнской косе.

* -Организация признана террористической и запрещена в РФ.