Названы первые симптомы рака языка

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Многие забывают следить за состоянием одного из важнейших органов ротовой полости. Небольшая шишка на нем может обернуться печальными последствиями.

Рак языка считается редкой онкологией, но не менее опасной. Несмотря на нечастые случаи возникновения, в группе риска находится большое количество людей. Об этом заявил врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Станислав Борзяница. Он отметил, что чаще всего источниками поражения становятся боковые поверхности языка.

«Этот тип раковой опухоли успешно лечится, а пятилетняя выживаемость находится на уровне выше 95%. Во многом это происходит благодаря ранней диагностике. Язык — это орган, который находится в прямой видимости, поэтому злокачественную опухоль достаточно легко определить на ранних стадиях», — объяснил он в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, курение является самой распространенной причиной возникновения рака на языке. Дым от табака — это мощный канцероген. Он негативно влияет на весь организм в целом, поэтому логично, что в областях, больше всего контактирующих с ним, шанс развития онкологии повышается в разы. У заядлых курильщиков такая вероятность увеличивается примерно на 20%, особенно при регулярном употреблении алкоголя.

«Также провоцировать развитие рака языка может вирус папилломы человека. ВПЧ — это группа вирусов, которая насчитывает более 600 различных штаммов. Не все из них потенциально опасны. Онкогенными считаются 16 и 18 тип. В то же время, рак языка, ассоциированный с ВПЧ 16 и 18 типа, лучше поддается лечению, как лучевой терапией, так и химиотерапией», — рассказал Борзяница.

В том числе специалист назвал первые признаки рака языка. Это появление язв и незаживающих ран, небольшие уплотнения и даже припухлости. Еще пациенты чувствуют так называемую «вялость» языка и онемение. Врач рекомендовал незамедлительно обратиться к врачу при возникновении подобных симптомов.

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