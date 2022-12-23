Сын Олега Табакова стал жертвой мошенников

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Родственник знаменитого актера хотел приобрести машину.

Актер Антон Табаков остался обманут мошенниками. Сын советской звезды обратился с заявлением в полицию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

62-летний мужчина призвал привлечь к ответственности некого Ярослава Коротких, который, по его словам, незаконно завладел его денежными средствами. Генеральный директор ООО «Мосавтолидер» должен был предоставить Табакову услугу по покупке машины.

Ущерб заявителя составил свыше миллиона рублей. Отдел уголовного розыска по ЗАО начал проверки по соответствующим статьям УПК РФ о рассмотрении сообщения о преступлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что внучку Олега Табакова обманула заводчица. Члену семьи руководителя Московского Художественного театра подсунули смертельно больного щенка.