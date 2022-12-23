Снежок с дороговизной: размер компенсации за травму из-за неубранного снега

Юрист Воробьев: за легкий вред здоровью из-за снега можно получить от 100 тысяч рублей

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Нынешние погодные условия своеобразны, но кто-то должен нести ответственность за их последствия.

Компенсацию до 600 тысяч рублей за травмы при гололедице может получить пострадавший. То же самое касается упавшего с крыши здания снега. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист Василий Воробьев.

«Когда мы говорим о причиненном вреде от ненадлежащей уборки, когда территория с гололедицей, когда идет падение снега или глыб льда с многоквартирного дома, то организация, которая осуществляет эксплуатацию таких мест, несет ответственность», — сказал собеседник.

Воробьев добавил, компенсацию материального ущерба определяют компании, производящие экспертизу. Говоря о вреде здоровью, эксперт уточнил, если человек в результате случившегося особо не утратил трудоспособность, можно говорить о сумме в 100-150 тысяч рублей. Средний вред обойдется ответчику в сумму порядка 300 тысяч. Тяжкий встанет в около 600 тысяч. А если вред связан с причинением смерти — это порядка одного миллиона рублей.

По словам Воробьева, причиненный вред важно зафиксировать. В частности, надо вызвать скорую и найти свидетелей происшествия. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто погиб в результате падения снега с крыши.