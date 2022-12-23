Все плохо? У Александры Трусовой поднялась высокая температура
У фигуристки Александры Трусовой поднялась температура до 39,4 градуса.
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Знаменитая спортсменка ранее снялась с соревнований.
Ранее спортсменка снялась от участия в важных соревнованиях У российской фигуристки Александры Трусовой поднялась высокая температура. Цифра на термометре достигла 39,4 градуса. Об этом в соцсетях сообщила тренер спортсменки Светлана Соколовская. В качестве доказательства она прикрепила фото с градусником.
Ранее стало известно, что Трусова снялась с участия в чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске по медицинским показаниям. Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина подтвердила информацию, однако диагноз оглашать не стала.
«Диагноз мы не рассказываем. Если она посчитает нужным дать какой-то комментарий, то окей. Но есть некий этический момент — врачебная тайна», — заявила она в беседе с 5-tv.ru.
Стоит отметить, что помимо Трусовой по медицинским показаниям от участия в мероприятии отказались и другие спортсмены — Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. Женские соревнования в одиночном катании на чемпионате России стартуют сегодня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что для фигуристов написали этический кодекс.
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