«Вот сало вообще заходит»: Довлатова похудела при помощи самой необычной диеты

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Знаменитость мечтает о стройном и красивом теле, при этом любовь к еде никто не отменял.

Российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова в последнее время заметно потеряла в весе. Оказывается, она похудела на семь килограммов за три недели. Что помогло артистке в непростом деле? По ее словам — это безуглеводная диета. При этом звезда почти не ограничивала себя в питании.

В интервью на YouTube-канале Super ведущая объяснила, что за последний год набрала четыре килограмма. Цифра на весах очень взволновала Довлатову, поэтому красавица решила действовать. Она записалась к диетологу, и специалист посоветовал звезде особенную диету. Суть заключается в том, что на какое-то время придется отказаться от углеводов, однако такие продукты как семга, яйца, козий сыр и сало — употреблять можно.

«И вот сало вообще заходит идеально (…) Потом постепенно мы стали углеводы вводить. Но это все равно только фрукты и овощи, то есть никаких макарон», — объяснила радиоведущая.

Довлатова предупредила, что несмотря на хорошие результаты диета может навредить здоровью. Прежде чем ограничивать себя в питании стоит обратиться к специалисту. Особенно это касается любителей сала — жирная пища повышает уровень холестерина, поэтому следует быть осторожнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Довлатова восхитила поклонников откровенным образом в красном платье.