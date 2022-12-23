Нереальный папа: сын Водяновой стал отцом в 21 год
Старший сын российской супермодели Натальи Водяновой Лукас стал папой в 21 год
Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva
Парень опубликовал фотографию в социальной сети. На снимке он излучает неподдельную радость.
Сын модели Натальи Водяновой Лукас заявил, что стал отцом. Об этом юноша написал в социальных сетях, опубликовав трогательное фото.
«Неожиданный сюрприз на 21-й день рождения… кажется, я теперь отец: знакомьтесь, Манука! Спасибо всем за теплые поздравления», — поделился радостью парень.
Сыну Водяновой Лукасу преподнесли сюрприз.
Имеется в виду козленок, которого имениннику решил подарить кто-то из близких. В прошлом году Лукас съехал из родительского особняка. Он уехал в Штаты, чтобы учиться в местном вузе. Домой во Францию сын селебрити приезжает только на каникулы, поэтому интересно, где же он поселит домашнего питомца, пишет 7Дней.ru.
К слову, в США проживает не только отпрыск Водяновой, но и ее младшая сестра. О существовании последней до недавнего времени не знал никто из посторонних.
Речь идет о Дженнифер Бернс (названной Марией при рождении). Мать Натальи отдала ее в нулевых в приемную семью. Этот эпизод стал известен в прошлом месяце, после того, как Водянова встретилась с родственницей, которую воспитывала американская пара из Северной Каролины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кого обогнал свекор Водяновой.
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