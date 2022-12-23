Туроператоры почти раздали долги россиянам за отмененные путешествия

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Подробности о текущем состоянии российской туриндустрии в интервью раскрыл президент РСТ Илья Уманский.

Туроператоры почти вернули все долги россиянам. Как рассказал «Известиям» президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, сейчас задолженность составляет примерно полтора миллиарда рублей.

Учитывая, что ранее эта сумма превышала 100 миллиардов — осталось действительно немного. Речь о поездках, которые стали отменять с началом эпидемии коронавируса.

Но теперь новые проблемы. В отрасли опасаются, что у некоторых туристов могут сорваться новогодние каникулы в Египте из-за закрытого неба над Иорданией.