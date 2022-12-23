Власти США признались, что боятся махинаций при распределении Киевом денег

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Американские сенаторы одобрили выделение Украине 45 миллиардов долларов в следующем году. При этом все понимают, что их часть может быть украдена.

Сенат США одобрил проект бюджета страны на следующий год. Кроме прочего, там предусмотрено выделение Киеву почти 45 миллиардов долларов.

Однако даже в самом Вашингтоне опасаются, что деньги пойдут не туда. Об этом говорится в свежем отчете генерального инспектора Госдепа.

По словам чиновника, есть риск неправильного распределения средств — то есть, по сути, речь идет о потенциальных финансовых махинациях с деньгами американских налогоплательщиков.

Последний пакет военной помощи США Украине был выделен буквально на днях. Он включает ракеты, боеприпасы для установок HIMARS, бронемашины и средства спутниковой связи на общую сумму в миллиард долларов.