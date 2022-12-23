Атака вируса: В регионах бушует свиной грипп

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Инфекционные больницы заполнены пациентами с тяжелой пневмонией.

И надо сказать, что широкий ассортимент лекарств сейчас как нельзя кстати. В России бушует свиной грипп, который оказался опаснее ковида. За годы коллективный иммунитет истощился, как итог — более миллиона заболевших в неделю. Некоторых приходится вытаскивать буквально с того света.

Чем опасен этот грипп? И почему в особой группе риска дети, которых ковид, как правило, обходил стороной? Из инфекционной больницы, где лежат самые тяжелые пациенты — репортаж Максима Облендера.

Валентина четвертую неделю в инфекционке с — как казалось раньше — банальным гриппом. На его фоне развилась пневмония, поразившая 90 процентов легких, только недавно пациентка смогла вставать и немного ходить.

«У меня не только пневмония сложная. У меня гемоглобин, лейкоциты низкие, мне все это поднимали, вливали кровь, теперь мне стало лучше благодаря нашему доктору», — рассказала Валентина Гайдаш.

Ее соседка по палате — Галина. Говорит, никогда не болела гриппом, а тут — зараза скосила ее саму, дочь, зятя и двух внучек — в один день. Теперь антибиотики, капельницы, прошла неделя, а Галине все еще иногда нужна кислородная маска, чтобы вздохнуть полной грудью.

«Температура повысилась до 39 с лишним, слабость, головокружение, вызвали врача, меня привезли сюда с пятницы на субботу», — рассказала Галина Сытникова.

Именно пожилые люди и дети — в группе риска! Внучке Галины, которая тоже сейчас в больнице — всего 2 года. Врачи говорят, что именно таких маленьких пациентов сейчас — большинство. У младенцев, родившихся во время пандемии ковида, практически нет иммунитета к ОРВИ.

Инфекционное отделение заполнено на 99 процентов. А оставшийся 1 процент — это вот такие свободные боксы на случай особо опасных инфекций вроде чумы и Эболы. Не просто заполнены, они не успевают остыть, одного пациента выписывают и его место тут же занимает другой. Есть потребность принимать больше пациентов. Но физически — никак!

Все как на гребне ковидной волны — переполненные отделения, халаты, маски, только зараза другая — грипп, о котором, кажется, все забыли — и расслабились. Но только не врачи.

«Если в прошлом году, на 50 больных 1-2 больных было с гриппом, сейчас от 30 до 50 процентов. По совокупности это средней степени тяжести, но они быстро поправляются и крайне тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями и невакцинированные», — рассказал Владимир Капацына, заведующий инфекционным отделением клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина.

Темпы заболеваемости по стране только за последнюю неделю выросли на 35 процентов. В 86 регионах страны бушует свиной грипп.

Врачи надеются, что праздники сделают свое дело, например, в ковидную волну именно на январских выходных заболеваемость стала снижаться. Правда, для этого лучше отказаться от походов в многолюдные места. А еще не стоит заниматься самолечением. Часто те, кто решил бросить вызов гриппу без помощи врача — оказываются в тех самых инфекционных боксах.